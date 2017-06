Lexus LS surpreende no design, luxo e segurança: inovação total depois de 11 anos

Depois de 11 anos a Toyota decidiu inovar completamente a sua linha de luxo. O Lexus LS500h foi apresentado à imprensa na segunda-feira (26) no Japão e arrancou elogios por parte dos jornalistas.

Em janeiro deste ano foi apresentado no Detroit Motor Show o modelo a gasolina – LS500, o modelo híbrido LS500h em março no Geneva Motor Show e em Nova Iorque, no Motor Show, em abril deste ano o esportivo da LSF.

Agora, pela primeira vez, os traços elegantes que ultrapassam a combinação de um coupe com sedan, passou por uma grande renovação e inovação, como carro-chefe da marca de luxo Lexus. O design do novo modelo tem um conceito contemporâneo, o qual salienta arte, luxo, elegância, conforto e inovações tecnológicas para garantir a segurança do motorista e passageiros.

A grade frontal Spindle do veículo veio arrojada neste novo modelo, como uma obra de arte, com elegância e dinamismo. O LS500h tem 4 portas, interior requintado, confortável e espaçoso. O luxuoso carro tem 5,235m de comprimento, motor V6 twin-turbo recém desenvolvido, 220 HP, torque máximo de 350 Nm e sistema de transmissão múltipla, com 10 AT.

O conforto para o motorista e passageiros foi priorizado no interior elegante, para que todos possam desfrutar de uma viagem longa sem cansaço, tal qual sentados em um sofá.

LS: ineditismo na segurança para o motorista

Outras marcas e a própria Toyota vêm investindo na segurança, como o freio acionado automaticamente quando há risco de colisão. O novo Lexus traz uma inovação do setor automobilístico: em situação de risco de colisão, o volante também executa ação automática.

Além disso, há dispositivo para avisar sobre a posição do pedestre, captado pelos inúmeros sensores no veículo.

No novo modelo Lexus, já foram introduzidas as mais modernas tecnologias mobilidade, com olhos para a operação automática nas vias expressas até 2020, a fim de obter zero de lesões e mortes em decorrência de acidentes. O nome dado para esse sistema é “suporte para evitar riscos na direção ativa”, o qual é único no mundo, segundo a Toyota.

De olho no mercado internacional, o grande trunfo da marca Lexus com o novo modelo é mais do que o luxo e conforto, sobretudo a segurança. O preço ainda não foi anunciado e as vendas deverão se iniciar a partir do outono deste ano.

Assista ao vídeo da Jiji Press:

Fontes: FNN e Autoc-One Foto: Autoc-One