Kappa Zushi: tempo de espera de 10 horas para o “Tabe Houdai”

O “Kappa Zushi”, rede de restaurantes de “kaiten-zushi”, após o anúncio do início do plano de “tabe houdai” por tempo limitado, recebeu um grande número de clientes nesses dias e as lojas ficaram extremamente congestionadas.

Por volta das 13h30 de quarta-feira (14), o Kappa Zushi de Kitashinyokohama estava com o tempo de espera de 11 horas.

O plano de “tabe houdai” inclui mais de 80 pratos da rede, incluindo drink-bar e outros, e possui o limite de tempo de 70 minutos. O serviço estará disponível apenas nos dias de semana, entre as 14h00 e 17h00. O custo é de ¥1.580 para homens e ¥1.380 para mulheres (preços sem imposto).

O “tabe houdai” está limitado para 20 restaurantes em todo o país. O novo plano começou nesta terça-feira (13) e terminará no dia 14 de julho.

No twitter e outras redes sociais, muitos usuários postaram imagens sobre a situação das filas de cada loja, e o tema bombou na rede social. Muitos usuários reportaram períodos de espera superiores a 10 horas.

Além disso, algumas das lojas tiveram que cancelar o plano de “tabe houdai” no dia devido ao massivo número de reservas, que ultrapassariam o limite das 17h00 do serviço.

Um repórter da J-CAST disse que quando chegou no Kappa Zushi de Kitashinyokohama, um atendente informou-o que “há 113 grupos de clientes esperando na fila. ”

O atendente também falou que, devido ao excessivo número de clientes, a loja não conseguiria fechar no horário determinado, às 23h00. Contudo, o atendente havia dito que seria possível conseguir uma cadeira no balcão.

Dentro da loja, havia aproximadamente 40 clientes sentados nas cadeiras para espera pouco antes do período do “tabe houdai” ser iniciado. Quando o “tabe houdai” começou, havia uma fila de aproximadamente 10 pessoas fora da loja apenas para retirar o número de espera.

A Kappa Create, empresa gestora da rede Kappa Zushi, disse que “houve uma repercussão muito acima do esperado. ”

“As lojas realmente estão congestionadas, mas estamos trabalhando para que todos os clientes possam comer em nossas lojas”, explicou a empresa.

Fonte: Yahoo