Japão ganha YouTube Kids com recursos para os pais e pequenos

O app YouTube Kids que já estava disponível para 27 países do mundo, passou a ser oferecido para o público do Japão, a partir de 31 de maio (quarta-feira).

Suas principais características são a facilidade de usar e de visualizar os conteúdos voltados para os pequenos. Além disso, os pais têm os recursos de controle do tempo (timer) e funções de customização, gerenciando a experiência para os filhos.

De acordo com uma pesquisa realizada no arquipélago, a gigante Google soube que 70% das crianças de 4 a 12 anos usam o smartphone para brincar. E, que na maioria do tempo, assistem vídeos. No entanto, os pais têm a preocupação de saber qual é o conteúdo. Com o app YouTube Kids, há recursos para melhorar a experiência das crianças.

Segundo dados do Google, o YouTube Kids tem mais de 8 milhões de usuários no mundo e esses já assistiram mais de 300 milhões de vezes os conteúdos disponibilizados.

Como o app funciona

Para que a criança tenha a melhor experiência, os ícones são maiores. Se ela ainda não sabe escrever pesquisar, possui a função de pesquisa por voz.

O app YouTube Kids tem 4 categorias: Anime-Drama (アニメ・ドラマ), Música (おんがく), Aprender (まなぶ) e Descoberta (はっけん).

Além disso, tem um algoritmo para melhorar a experiência. Se, por ventura, um conteúdo exibido não for conveniente, é possível bloqueá-lo.

O app pode ser baixado tanto para os smartphones ou tablets Android para quanto para iPhone/iPad.

Assista ao vídeo de apresentação do app YouTube Kids.

Fonte e imagens: divulgação