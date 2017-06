Conheça o novo lanche de quatro camadas de carne do MOS Burger

O MOS Burger começará as vendas do “Niku Niku Niku Burger”, ou “Carne Carne Carne Burger”, a partir de quarta-feira (21) até o dia 27 deste mês. O preço é de ¥850 (imposto não incluso).

O principal atrativo do lanche é a troca pelos pães tradicionais por hambúrgueres. Dentro do lanche, o “MOS Rice Burger Yakiniku” e o “Teriyaki Chicken” da empresa completam este mega sanduíche.

Este hambúrguer especial foi apresentado no quadro de sucesso “Botsu Menu Restaurant” do programa de variedades “Ariyoshi Hiroiki no Daretoku!?”. Dentro do programa, os apresentadores e convidados saborearam este lanche que foi muito apreciado. Devido a isso, a rede MOS Burger resolveu oferecer por tempo limitado este lanche.

Fonte: MOS Burger