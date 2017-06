Confira o novo drink por tempo limitado do Starbucks Japan

O Starbucks Coffee lançará por tempo limitado o novo “Key Lime Cream & Yogurt Frappuccino” a partir do dia 14/jul (sexta-feira).

O maior atrativo do “Key Lime Cream & Yogurt Frappuccino” é justamente a seu creme pasteleiro com gostinho de lima. Uma deliciosa combinação do creme rico em gemas de ovo com cascas de lima e polpa da fruta, criando uma refrescante fragrância.

E, além disso, o que dá um sabor especialíssimo para o drink é o iogurte. Assim como o creme, o iogurte possui uma textura leve, contudo, sua maior característica é justamente seu refrescante sabor. Um drink ideal para refrescar os dias quentes de verão e experimentar uma saborosa sensação cremosa e refrescante cada vez que o gosto se espalha dentro da boca.

[Informação do Produto]

キーライム クリーム & ヨーグルト フラペチーノ (Key Lime Cream & Yogurt Frappuccino)

Período de vendas: 14 de julho (sexta-feira) ~ 31 de agosto de 2017 (quinta-feira)

Preço: Tall – ¥620

Disponibilidade: Todas as Starbucks do país

*Exceto em algumas lojas

*As vendas se encerrarão com o fim do estoque

[Informações de contato]

Starbucks Coffee Japan – TEL: 03-5745-5890

Fonte: Starbucks JP