Confira a “Semana do Pêssego 2017” e seus deliciosos pratos

A Qu’il fait bon irá realizar a “Semana do Pêssego 2017”, com tortas deliciosas e saborosas da fruta!

A “Peach Week!” é um evento muito conhecido que acontece uma vez ao ano e vai durar apenas 1 semana. Durante o evento, um total de 8 pratos com pêssego como base são preparados, sendo que 5 são renovados todos os anos.

A “Torta de Pêssego com Mousse de Chocolate Branco” é uma verdadeira delícia que reúne toda a harmonia do delicioso mousse com o acabamento de pêssego. Contudo, o verdadeiro sabor da torta está na incrível geleia caseira de pêssego, que dá um gostinho especial para esta delícia!

O “Chiboust de Berry e Pêssego” é uma saborosa combinação dos biscoitos madeleine e berry com o fabuloso creme de chiboust de pêssego e berry. Um verdadeiro deleite para saborear a textura fresca e o doce aroma do pêssego.

Além disso, também será vendida a “Torta de Pêssego” simples, que reúne todo o sabor da fruta com uma maravilhosa torta amassada de creme pasteleiro, e a “Torta de Pêssego com Frutas do Verão”, que é preparada com pêssego, ameixa japonesa, framboesa e muitas outras frutas!

Informações adicionais

Qu’il fait bon – 2017 Peach Week

Período do evento: 19 de julho (quarta-feira) ~ 25 de julho (terça-feira)

Lojas do evento: Qu’il fait bon GRAND MAISON GINZA/AOYAMA/SKYTREE/YOKOHAMA/SHIZUOKA/HAMAMATSU/KYOTO/OSAKA/SENDAI/SHIZUOKA

Site: Qu’il fait bon

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: Fashion-Press

Salvar