Confira os novos sabores e a recente promoção do Baskin-Robbins

Novos sabores com padrões de “camuflagem” farão parte do menu de sorvetes do Baskin-Robbins! Esses sabores serão vendidos a partir do dia 1º/jun por tempo limitado.

A cor clássica da série “Camouflage”, que foi lançada inicialmente nos EUA e conquistou muitos consumidores, chegará ao Japão com dois novos sabores especiais: “Pink Camouflage” e “Blue Camouflage”.

O “Camouflage” clássico é feito de pistache, chocolate e caramelo com sal. O “Pink Camouflage” é feito com a mistura de morango, framboesa e sorvete de coca-cola de cereja! Um sorvete viciante que mistura a doçura dessas frutas e leve acidez da coca-cola de cereja. E o “Blue Camouflage” possui o delicioso sabor da combinação dos sorvetes de lichia, soda e mirtilo (blueberry).

Além disso, a Baskin-Robbins preparou uma promoção por tempo limitado.

Começando no dia 1º/jun, a promoção presenteará uma bola de sorvete para os clientes que comprarem os sorvetes de bola dupla. Para os clientes que pedirem o sorvete de “bola dupla pequena”, a loja dará mais uma bola pequena. O mesmo vale para o sorvete de “bola dupla média”. Aproveite esta oportunidade para experimentar os três novos sabores!!

Informações do Produto

– Sabores “Camouflage” do Baskin-Robbins

Período de vendas: 01/06/2017 (quinta-feira) até o fim do estoque (data indefinida)

Preço: ¥360 + impostos

Sabores: カモフラージュ/ピンク カモフラージュ/ブルー カモフラージュ (Camouflage/Pink Camouflage/Blue Camouflage)

– Challenge the Triple

Período da promoção Challenge the Triple: 01/06/2017 (quinta-feira) ~ 17/07/2017 (segunda-feira)

Preços: Small Double – ¥470 Regular Double – ¥660 (preços com impostos)

Conteúdo: Os clientes que pedirem o sorvete de “bola dupla pequena” ganharão mais uma bola pequena. O mesmo vale para o sorvete de “bola dupla média”, em que serão adicionadas mais uma bola média.

*É possível escolher como o sorvete será servido (copo, casquinha e casquinha de waffle)

*Algumas lojas não realizarão a promoção

*Dependendo da loja, os preços citados acima poderão mudar

