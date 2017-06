Confira as novidades do Starbucks para este mês!

O Starbucks Coffee lançará duas novas bebidas! Confira esses drinks deliciosos!

Drink com bolo de chocolate, uma “bebida com sobremesa”

Este novo frappuccino é um drink que traz uma sensação de sobremesa com a ousada ideia de trazer uma cobertura de bolo de chocolate. A magia da bebida é feita pela combinação da base do café com amêndoas, o grandioso bolo de chocolate e matcha. Na finalização, é colocada a cobertura de chantili com pó de matcha.

A maneira mais recomendável de aproveitar o drink é tomá-lo enquanto quebra o bolo de chocolate com o canudo. O molho de matcha se mistura com todo o drink, criando uma incrível mistura.

A harmonia de todos os elementos e os minuciosos detalhes criam uma experiência única.

Uma outra opção de sabor

Para agradar o paladar de gregos e troianos, o Starbucks também lançará o “Chocolate Cake Top Frappuccino with Coffee Shot”, numa data posterior.

Nesta versão de café, o drink é a melhor maneira de aproveitar o sabor do café com o delicioso bolo de chocolate. Uma opção para os amantes de café amargo e para aqueles que gostam de sentir o aroma do café.

[Informações dos Produtos]

チョコレート ケーキ トップ フラペチーノ with 抹茶ショット (Chocolate Cake Top Frappuccino with Matcha Shot)

Período de vendas: 14 de junho (quarta-feira) ~ 13 de julho de 2017 (quinta-feira)

Preço: Tall – ¥620 + impostos

Disponibilidade: Todas as Starbucks do país (exceto em algumas lojas)

チョコレートケーキ トップ フラペチーノ with コーヒーショット(Chocolate Cake Top Frappuccino with Coffee Shot)

Preço: Tall – ¥620 + impostos

Período de vendas: 23 de junho (sexta-feira) ~ 13 de julho de 2017 (quinta-feira)

Disponibilidade: Todas as Starbucks do país (exceto em algumas lojas)

* As vendas acabarão com o fim do estoque

* Apenas o tamanho “Tall” está disponível

Fonte: Fashion-Press