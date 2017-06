Coca-Cola lança garrafas com edição limitada no Japão

Após o lançamento da garrafa com tema sakura, a empresa anunciou que iniciará as vendas de 5 novas garrafas no Japão, para coincidir com a temporada de verão.

Ao contrário da edição com tema de flores de cerejeira, que estava disponível para venda em todo o país, estas novas garrafas terão vendas limitadas apenas em cada uma de suas regiões correspondentes.

A primeira será Hokkaido, que dá destaque a monumentos que podem ser encontrados na província, como o Relógio de Sapporo, a Torre de TV de Sapporo, a Torre Goryokaku de Hakodate e a estátua do Dr. William Smith Clark, um professor americano influente que lecionou em Hokkaido no final de 1870. “Hokkaido” está escrito em japonês, juntamente com a imagem da província e flocos de neve, em referência à conhecida nevasca que atinge o local anualmente. Essa garrafa será vendida apenas em Hokkaido.

A próxima é a garrafa de Tóquio, que destaca os arranha-céus de Shinjuku, a Rainbow Bridge e a icônica Torre de Tóquio. Essa garrafa terá venda limitada nas áreas regional e central da capital do Japão.

Descendo o mapa, viemos para Quioto, que destaca a imagem de uma maiko vestida de quimono olhando ao longo de uma ponte arqueada e o Daimonji-yama, uma montanha local conhecida pelo “Gozan Okuribi”, um evento onde um imenso caractere de kanji na área montanhosa é aceso para celebrar o final do Obon. Essa garrafa será vendida apenas na região Kansai ((Mie, Shiga, Quioto, Osaka, Hyogo, Nara, Wakayama).

A próxima na linha é Setouchi, que presta homenagem ao famoso portal da região, localizado no Santuário de Itsukushima, e a Seto Ohashi que conecta a ilha principal à Shikoku, ao longo do Mar Interior de Seto. Essa garrafa terá venda limitada nas regiões Shikoku (Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi) e Chugoku (Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi).

A última garrafa na linha é a edição de Kumamoto, que destaca o local do Castelo de Kumamoto, a estrutura mais venerada da cidade, que sofreu danos após uma série de terremotos em 2016. Essa garrafa estará disponível para venda apenas na região Kyushu (Fukuoka, Saga Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa).

As garrafas de Hokkaido e Tóquio serão lançadas em 19 de junho. Já os outros designs estarão disponíveis para venda em suas respectivas regiões a partir de 17 de julho. As garrafas elegantes serão produzida apenas em número limitados e, de acordo com a empresa, estarão disponíveis enquanto durarem os estoques.

Fonte e imagens: Coca-Cola Japan