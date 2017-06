Caminhão de lixo com odor fétido tem dias contados: aroma de frutas

Que tal se o caminhão da coleta do lixo deixasse um aroma de frutas tropicais depois da coleta? Isso já é realidade. Tecnologia do caminhão de coleta já desenvolvida, testes finalizados e aprovados.

É o que vai ganhar a cidade de Takarazuka (Hyogo) a partir do mês que vem. Para identificar o caminhão de coleta do lixo, ele ganhou estampas alegres e florais. Além disso, vai deixar no ar aroma de frutas.

A empresa que desenvolveu essa tecnologia é bastante conhecida no Japão – ShinMaywa – grande indústria de aviões e de boarding bridges para facilitar o acesso dos passageiros ao avião. Por outro lado, ela detém 60% da fatia de mercado na fabricação dos caminhões de coleta de lixo. A ShinMaywa desenvolveu uma tecnologia que permite coletar e comprimir o lixo dentro do coletor, cuja patente é dela.

Fim do odor fétido substituído por um doce aroma

Além disso, o novo modelo tem um dispositivo que libera um spray sobre o lixo. Tem dupla função: neutraliza o odor fétido e ainda tem um aroma de frutas. Esse também é um produto desenvolvido pela ShinMaywa.

Um caminhão especial como esse chega ao mercado pelo valor de cerca de 9 milhões de ienes.

Resta esperar que as demais prefeituras adotem essa tecnologia. Assim, os funcionários coletores poderão trabalhar com mais conforto. A empresa detectou que os funcionários ficam incomodados com o odor fétido que fica impregnado na roupa e na pele.

Outro ganho social é que a população não irá se incomodar com o cheiro fétido cada vez que o caminhão passa, principalmente no verão, que fica acentuado.

O spray com aroma de frutas desenvolvido pela ShinMaywa poderá ser envasado para ser vendido ao consumidor final. Segundo a MBS que fez a reportagem, a empresa está estudando essa possibilidade de colocá-lo no mercado para que o consumidor possa usar no lixo doméstico.

