UNIQLO lançará camisetas especiais baseadas em personagens da Nintendo

A UNIQLO em parceria com a Nintendo começará a vender camisetas de personagens da Nintendo. O design das roupas foram selecionadas a partir do “UT GRAND PRIX 2017”, um concurso da UNIQLO para designers.

A UT GRAND PRIX é um concurso que ocorre anualmente e reúne artes de camisetas de designers de todo o mundo. Este ano, o tema foi “Nintendo”. Começando com Mario, Pokémon, Zelda e Donkey Kong, os designers apresentaram várias artes diversificadas. Muitos personagens de games da empresa também receberam sua homenagem, como Star Fox, Pikachu, Kirby e muitos outros.

Em destaque estão as camisetas do Mario, que reúnem uma coleção de designs clássicas e engraçadas. Há desde camisetas para todos os gêneros (homens, mulheres e crianças) a uni-sex.

Os responsáveis nomearam em primeiro lugar a camisa do Mário clássico (em pixels) dando seu salto. A camiseta que representa o “som da tinta” do jogo recente Splatoon ficou em segundo lugar. Em seguida, a camiseta com a arte do mundo e história do Zelda teve seu destaque. Além disso, dos 16 mil designs enviados para a UT GRAND PRIX, a UNIQLO escolheu 31 para serem vendidos nas lojas.

Veja a lista completa das novas camisetas clicando aqui.

Informações dos produtos

「Coleção UTGP」

Início das vendas: 19 de maio de 2017 (sexta-feira)

Preços: Homens – ¥1500, Mulheres – ¥1500, Crianças – ¥990 (preço sem imposto)

Variedade: 31 tipos de camisetas (15 masculinos, 8 femininas e 8 para crianças)

Tamanhos: Homens – XS ~ 4XL, Mulheres – XS ~ 3XL, Crianças – 100 ~ 150

*Os tamanhos XS, 2XL-4XL para homens, XS, 2XL e 3XL para mulheres e 100 para crianças estarão apenas disponíveis em pedidos pela Internet

