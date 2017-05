Starbucks lançará novos drinks

Pela primeira vez a Starbucks lançará cafés de “cold brew”, extraídos em água gelada. No total serão 3 drinks que serão vendidos por tempo limitado, até agosto. Veja mais.

Cold Brew Coffee

O Gold Brew Coffee é um café extraído durante várias horas através de água fria, sem adicionar calor. Normalmente, o café gelado do Starbucks é extraído a partir de água quente e depois é esfriado rapidamente, retendo o gosto e a cafeína. Entretanto, o cold brew é preparado com grãos de café especiais e é extraído por 14 horas. Devido a isso, o gosto dos grãos se mantém e se cria um sabor rico e profundo, e uma textura suave.

Drinks com novas sensações criados com xarope de nozes e frutas cítricas

Estes novos drinks são feitos a partir da mistura entre xaropes de sabores com o cold brew coffee e um creme especial da marca. O gosto suave e a textura macia são característicos dos drinks.

O “Cold Brew Cream Float Valencia” é feito a partir do xarope de “valencia”, com uma doçura que lembra as refrescantes frutas cítricas. Já o “Cold Brew Cream Float Hazelnut” é preparado com o xarope de hazelnut, com o característico sabor de nozes.

Na finalização do produto, ambos são preparados com açúcar para café, que dá um leve gostinho a mais.

[Informações dos Produtos]

Bebidas geladas do verão

Período de vendas: 24 de maio (quarta-feira) ~ 31 de agosto de 2017 (quinta-feira)

Disponibilidade: Todas as Starbucks do país (exceto em algumas lojas)

* As vendas acabarão com o fim do estoque

Cold Brew Coffee (コールドブリュー コーヒー)

Preço: Short – ¥320 Tall – ¥360 Grande – ¥400 Venti – ¥440

Cold Brew Cream Float Valencia (コールドブリュー クリームフロート バレンシア)

Preço: Tall – ¥420

Cold Brew Cream Float Hazelnut (コールドブリュー クリームフロート ヘーゼルナッツ)

Preço: Tall – ¥420

Informações de contato

Starbucks Coffee Japan – TEL: 03-5745-5890

Fonte: Fashion-Press