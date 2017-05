Frappuccino de morango é o novo drink do Starbucks

O Starbucks Coffee lançará por tempo limitado o “Strawberry Cream Frappuccino”, que conquistou muitos fãs desde seu lançamento inicial há 12 anos.

O “Strawberry Cream Frappuccino” é um drink muito ingerido em Wimbledon (Inglaterra), especialmente em partidas de tênis. Lá, as pessoas saboreiam o drink que é uma deliciosa combinação de morango e creme. Desde o primeiro lançamento limitado em 2004, o drink conquistou muitos fãs no Japão!

A bebida é a deliciosa combinação do doce do chantili, da leve acidez e doçura do morango e do delicioso sabor de leite. Uma verdadeira obra-prima de cor rosa. Além disso, conforme o chantili se mistura com a bebida, a acidez do morango fica mais leve, e o drink se transforma em uma mistura suave e cremosa.

Aproveite para saborear o drink limitado que reúne toda a harmonia do leite e do morango.

Informações do Produto

“Strawberry Cream Frappuccino” (ストロベリー クリーム フラペチーノ)

Preço: Tall – ¥570

Período de vendas: 17 de Maio (quarta-feira) a 13 de Junho (terça-feira) de 2017

* As vendas acabarão com o fim do estoque

Fonte: Fashion-Press