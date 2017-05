Confira o novo sorvete de Häagen-Dazs

A Häagen-Dazsagen-Dazs lançará o sorvete de copo pequeno “Hyuga Natsu no Panna Cotta ~ Pie wo Soete ~”, feito de um doce especial italiano com uma fruta cítrica japonesa. O produto estará disponível em todas as lojas da Lawson e Natural Lawson do país.

Este novo sabor é a combinação do suave e saboroso sorvete de panacota, do gosto de manteiga e da textura de uma torta crocante. Como cobertura, foi adicionada calda de Hyuga Natsu, uma fruta cítrica típica do Japão.

O molho de Hyuga Natsu cria um visual brilhante e adiciona um gostinho ácido e refrescante!

Informações dos produto

ハーゲンダッツ ミニカップ「日向夏のパンナコッタ〜パイを添えて〜」(Häagen-Dazs Minicup Hyuga Natsu no Panna Cotta ~ Pie wo Soete ~)

Preço: ¥294 (sem impostos)

Conteúdo: 110ml

Início das vendas: 23 de Maio de 2017 (terça-feira)

Informações de contato: Escritório de atendimento ao cliente da Häagen-Dazs Japan – TEL: 0120-190821

Fonte: Fashion-Press