Confira as novidades do Mister Donut

O Mister Donut voltará com o cardápio “Mister Croissant Donut”. Esses donuts especiais serão vendidos em todas as lojas da Mister Donut do Japão entre o fim de maio e fim de setembro.

Após a fritura da massa de croissant, o donuts é colocado no forno, onde adquire toda sua textura crocante e deliciosa. O “Mister Croissant Donut” é feito a partir de uma massa própria da rede e ostenta a incrível marca de 10 milhões de unidades vendidas apenas no primeiro mês de comercialização na última vez que foi lançado por tempo limitado.

Desta vez, os sabores “Brulee” (ブリュレ), “Amêndoas de chocolate torradas” (焼きチョコアーモンド) e “Queijo com blueberry” (チーズアイシング&ブルーベリー). O “Brulle” é caramelizado e recheado com creme pasteleiro. O segundo é feito do delicioso revestimento de chocolate, das crocantes amêndoas torradas e de chantili por dentro. O terceiro é o mais rebuscado de todos, pois é recheado com geleia de blueberry e é revestido por uma crosta de queijo por fora. Fora isso, é enfeitado com pedaços de compota de frutas por cima.

Informações do produto

Nome: ミスタークロワッサンドーナツ – Mister Croissant Donut

Período de venda: Final de Maio ao final de Setembro de 2017

Locais de venda: Todas as lojas do Mister Donut (excluindo algumas)

Preço: Cada um custará ¥162

Telefone de Contato: TEL: 0120-112-020 (Central de Clientes do Mister Donuts)

Fonte: Fashion-Press