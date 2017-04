Confira o novo shake da McDonald’s Japan!

A temporada de deleites com sabor de flores de cerejeira (sakura) no Japão já passou, mas isso não significa que não haja outras delícias para experimentar, como o novo shake que a rede McDonald’s Japan começará a vender no dia 26 de abril (quarta-feira).

Enquanto vários sabores de McShake foram produzidos com o passar dos anos, esta é o primeiro com sabor de kiwi que a McDonald’s Japan oferece, e a rede usou a fruta diretamente da província de Ehime, localizada na ilha de Shikoku.

Ehime é a maior província produtora de kiwi do Japão, e somente frutas com teor elevado de açúcar foram selecionados para o shake.

Na verdade, a McDonald’s Japan começou a vender o shake em Ehime no dia 21 de abril, antes do resto do país, como anunciado no tweet abaixo:

O McShake Kiwi (マックシェイク 完熟キウイ) estará disponível nas lojas da rede em todo o Japão de 26 de abril (quarta-feira) até meados de maio a um preço de 120 ienes (pequeno) e 200 ienes (tamanho médio).

Fonte e imagem: McDonald's Japan News Release