Confira as novas bebidas da Starbucks no Japão

Conheça as duas novas bebidas da Starbucks: o “American Cherry Pie Frappuccino” e o “Classic Tea Cream Frappuccino”! Ambas serão lançadas ainda este mês!

American Cherry Pie Frappuccino (アメリカン チェリー パイ フラペチーノ), o novo sabor com uma cúpula de torta

Com a chegada do calor, nada melhor que saborear um frappuccino perfeito para a temporada! O primeiro drink da linha de frappuccinos para esta temporada do Starbucks é o American Cherry Pie Frappuccino.

Este frappuccino possui um visual característico devido à “cúpula” de torta em seu topo nunca antes visto. Esta delícia foi feita para lembrar as tortas de cereja dos EUA. Uma bebida que dá a deliciosa e crocante sensação de estar saboreando uma torta de cereja.

Dentro da torta em formato de cúpula, foi colocado creme de chantili e compota (doce de frutas) de cereja americana, além da base de baunilha misturada com a torta e pedaços de doce de cereja no fundo do copo. Realmente uma maravilha!

Classic Tea Cream Frappuccino (クラシックティー クリーム フラペチーノ)

Esta delícia feita de chá com royal milk (leite real, em tradução livre), o qual foi fervido diretamente com folhas de chá e leite, também será lançada junto à delícia acima.

Uma deliciosa representação de chá preto com a mistura original de folhas dos chás earl Grey, de Malawi e Sri Lanka. Creme de chantili e açúcar de leite com mel, feito a partir de mel e leite condensado, enfeitam o topo do drink. Na finalização da bebida, um pouco de mel é derramado por cima do drink.

Uma verdadeira delícia que mistura o gosto do chá com leite com a leve doçura do mel!

[Informações dos Produtos]

American Cherry Pie Frappuccino (アメリカン チェリー パイ フラペチーノ)

Período de vendas: 13 de Abril (quinta-feira) ~ 16 de Maio de 2017 (terça-feira)

Preço: Tall – ¥640 + impostos * Apenas o tamanho “Tall” está disponível

Disponibilidade: Todas as Starbucks do país (exceto em algumas lojas)* As vendas acabarão com o fim do estoque

Classic Tea Cream Frappuccino (クラシックティー クリーム フラペチーノ)

Preço: Tall – ¥570 + impostos

Período de vendas: 13 de Abril (quinta-feira) ~ 08 de Agosto de 2017 (terça-feira)

Disponibilidade: Todas as Starbucks do país (exceto em algumas lojas)

* As vendas acabarão com o fim do estoque