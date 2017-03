Novo shake do McDonald’s por tempo limitado

A província de Hokkaido é o local para o incrível Festival da Neve de Sapporo. Contudo, enquanto Hokkaido passa a maior parte do inverno sob cobertores e esculturas de gelo e neve, seu status como a maior província do Japão se acrescenta àquele da terra mais arável, e isso significa que a região também é fonte da maioria dos produtos agrícolas da nação.

Ao passo que as batatas e o milho são os vegetais representantes de Hokkaido, no lado das frutas das coisas é o melão que faz a vez. Mas não é preciso ir até lá para desfrutar de tal delícia, já que no final deste mês a rede McDonald’s Japan lançará seu novo McShake Hokkaido Melon (マックシェイク 北海道メロン).

Segundo a rede, a meta de sua bebida sobremesa é recriar a sensação de luxo de morder uma fatia de melão, com um rico leite cremoso derramado. Como o próprio nome indica, os ingredientes do shake incluem melão cultivado em Hokkaido, e em um pequeno favoritismo de cidade natal, as lojas da McDonald’s da província norte foram as primeiras que começaram a vender a bebida, no dia 17 de março.

Os shakes estarão disponíveis nas outras lojas da rede em todo o Japão daqui a alguns dias, em 22 de março e por um tempo limitado, até a primeira metade abril.

O preço do tamanho pequeno será de ¥120 e o médio ¥200.

Fonte: Entabe via Rocket News Imagem: McDonald's