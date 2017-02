McDonald’s Japan lança McFlurry especial para a primavera

Durante esta estação no Japão, muitos produtos, de iogurte ao café do Starbucks, ganham versões baseadas nas flores de cerejeira com edições limitadas.

De acordo com o site Entabe, esse deleite gelado vem com pedaços de cone de waffle com a cor do sakura, acentuado com folhas de sakura em conserva e molho de sakura mochi (bolo de arroz de sakura).

O McFlurry SakuSaku Sakura (マックフルーリーサクサクさくら), que custa ¥290, estará à venda nas lojas da rede a partir desta quarta-feira, 1 de março, até o início de abril.

Para mais informações sobre o produto, clique aqui (em japonês).

Fonte: Entabe Imagem: McDonald's