Legoland apresenta Miniland antes da inauguração em Nagoia

Faltando poucos dias para a inauguração do parque temático Legoland, com tudo pronto para o dia 1o. de abril, a imprensa foi convidada para conhecer as atrações do parque.

Uma delas chamou à atenção, a Miniland, uma réplica dos 10 principais pontos turísticos do Japão. E claro, tudo construído com os blocos Lego. Segundo o jornal Chunichi, foram usados mais de 10 milhões de blocos para essa reprodução. Para mostrar exatidão, o parque informou que foram 10.496.352 blocos.

Até o cruzamento mais famoso do Japão foi construído com os blocos Lego – Shibuya, Kobe, Quioto, Sapporo, Osaka e a capital japonesa serviram de tema para essas obras com alturas que variam de 2 a 9 metros, como o Tokyo Sky Tree.

A miniatura do Castelo de Nagoia tem 2 metros de altura e foram usados 225 mil bloquinhos.

Outras atrações do parque além da Miniland

Este é o primeiro do Japão e oitavo no mundo, presente em 7 países. Foi construído em uma área equivalente a 2,5 vezes maior que o Tokyo Dome.

O parque temático é dividido em 7 áreas: Factory, Pirate Shore, Night Kingdom, Lego City, Adventure, Miniland e Bricktopia.

Em cada uma dessas áreas há atrações de tirar o fôlego de quem visita, segundo o jornal Tokyo Sports. Uma delas é a Submarine Adventure, onde 2 mil espécies aquáticas divididas em 80 tipos nadam de forma impressionante, escreveu o repórter.

Quanto custam os passaportes

6.900 ienes para adultos (acima de 13 anos)

5.300 ienes para crianças (de 3 a 12 anos)

Anual para adultos: 17.300 ienes

Anual para crianças: 13.300 ienes

Em todas as tarifas já estão incluídos os impostos.

Fontes e fotos: Chunichi e Tokyo Sports