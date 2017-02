Primavera no Starbucks: bebidas e produtos com Sakura

A Starbucks Japan lançará os drinks voltados para a primavera: “Sakura Blossom Cream Latte” e “Sakura Blossom Cream Frapucchino with Crispy Swirl” entre os dias 15 de Fevereiro (quarta-feira) e 14 de Março (terça-feira).

Estes dois magníficos drinks são a deliciosa mistura de creme de leite e sakura, que é composto por ingredientes japoneses como feijão branco, leite condensado, folhas e flores, e de pequenos pedaços de “flocos” rosas e brilhantes com creme de chantili e maple (bordo). O atrativo do drink é a combinação harmônica dos ingredientes japoneses e ocidentais.

O “Sakura Blossom Cream Latte” é uma bebida sem cafeína que promove o máximo do sabor das cerejeiras e reúne a suave doçura do creme de chantili e maple e do delicioso e suave gosto de sakura. A outra bebida, o “Sakura Blossom Cream Latte”, reúne em um único copo o sentimento de primavera da mistura da esplêndida fragrância junto com os flocos crocantes (informações do Starbucks).

Fora isso, a Starbucks irá vender essas delícias em copos com desenhos das folhas de cerejeiras por um tempo limitado.

A Starbucks também venderá novas linhas de produtos em suas lojas físicas e online. Xícaras, cartões do Starbucks, copos inoxidáveis e outros serão vendidos com o design de folhas de sakura. A primeira linha de produtos começará a ser vendida no dia 15 de fevereiro (quarta-feira) e terão designs que lembram as folhas de primavera.

A segunda linha de produtos será lançada no dia 01 de Março (quarta-feira) e trará novos designs que nos fazem sentir o calor das cores e da luz das sakuras.

Informações dos Produtos

Linha de produtos “Sakura”

“Sakura Blossom Cream Latte” – さくら ブロッサム クリーム ラテ (Apenas quente)

Preço: Short – ¥430 – Tall – ¥470 – Grande – ¥510 – Venti– ¥550

“Sakura Blossom Cream Frapucchino with Crispy Swirl” – さくら ブロッサム クリーム フラペチーノ with クリスピースワール

Preço: Tall – ¥570 – Grande – ¥610 – Venti– ¥650

* O tamanho “short” está disponível mediante solicitação

Período de vendas: entre os dias 15 de Fevereiro de 2017 (quarta-feira) e 14 de Março de 2017 (terça-feira)

Disponibilidade: Todos as Starbucks do país (exceto em algumas lojas)

Fonte: Starbucks JP