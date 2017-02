Lojas de conveniência lançam mais linhas de doces de luxo para atrair clientes

Lojas de conveniência no Japão estão aumentando suas linhas de doces, introduzindo produtos mais atraentes ou aqueles de marcas de confeitarias famosas, para atrair clientes que os compram para dar de presente.

Um crescente número de pessoas compra os doces como presentes casuais para seus amigos ou colegas de serviço.

Presentes casuais

Até recentemente era comum que tais presentes fossem comprados em lojas de departamento ou lojas em destinos turísticos. Geralmente, marcas famosas de doces são vendidas em caixas de presente.

Em contraste, os doces nas lojas de conveniência são vendidos individualmente e a um preço relativamente elevado de ¥200 cada. “Muitos clientes, principalmente as mulheres, compram presentes de agradecimento para pequenos favores recebidos em lojas de conveniência próximas,” disse um funcionário de uma grande rede de konbinis.

Redes de lojas de conveniência estão competindo para desenvolver produtos únicos em termos de aparência, sabor e outros elementos.

A FamilyMart Co. desenvolveu juntamente com a Fujiya Co e outras fabricantes de doces de estilo ocidental, uma nova marca de doces assados, a Jewelry Sweets. A rede vende 10 tipos de doces sob essa marca.

Dentre eles, tortas de frutas com chocolate branco e frutas secas, que são vendidas a um preço de ¥248 cada.

Parcerias com marcas famosas

A Seven-Eleven Japan Co. desenvolveu um novo tipo de doce juntamente com a Grapestone Co., que opera uma marca de doces assados em estilo ocidental chamada “Gin no Budo”.

A rede de konbini começou a vender doces chamados “Seven Cafe Kobayashi & Milky Shokora Sugar Butter no Ki” em novembro do ano passado. Uma embalagem contendo 3 unidades é vendida ao preço de ¥237.

Anteriormente, produtos da famosa marca Gin no Budo estavam disponíveis apenas em um número limitado de estabelecimentos, como aquelas em lojas de departamentos e aeroportos.

A Lawason Inc. está vendendo doces sob sua marca “Uchi Cafe Sweets” incluindo o Premium Roll Cake a um preço de ¥150 cada e o Funwari Waffle a ¥135 cada.

“Os doces são uma ferramenta de comunicação,” disse um funcionário da Meiji Co., uma grande fabricante de alimentos. Seus papéis nessa área provavelmente crescerão.

Fonte e imagem: Yomiuri