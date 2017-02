Edição limitada da Coca-Cola com design de Sakura para a primavera

A Coca-Cola anunciou o lançamento de uma edição limitada muito especial que estará disponível apenas no Japão.

Decorada com desenhos de delicadas flores de sakura, a nova garrafa de alumínio dará destaque a um design mais elegante. Segundo a empresa, a garrafa com tampinha vermelha será uma perfeita adição às celebrações no Dia das Meninas, em 3 de março.

A edição limitada será lançada em 13 de fevereiro (segunda-feira) e estará disponível somente durante a época da primavera.

A garrafa de 250ml será vendida em lojas de todo o país pelo preço de ¥125.

Fonte: Rocket News Imagem: Coca-Cola Press Release