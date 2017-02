Don Quijote realizará entregas em domicílio em 58 minutos

O Don Quijote iniciará o “majica Premium Now”, serviço de entregas em domicílio dentro de 58 minutos (no mínimo) da empresa, no dia 22 de Fevereiro.

O “majica Premium Now” é um serviço de entregas rápidas que integra a rede de lojas física do Don Quijote. Os pedidos poderão ser feitos pelo aplicativo para smartphones do majica e oferece dois tipos de entregas: “Entrega de 58 minutos” para áreas a 3km de raio de uma loja física e “Entrega a cada 2 horas” (entregas dentro do limite do período selecionado de 2 horas) para áreas localizadas em um raio de 3km a 5km da loja.

Os produtos que serão expedidos são 2500 produtos alimentícios, bebidas, bebidas alcoólicas, consumíveis diários, produtos para animais de estimação, artigos de papelaria e outros. O valor mínimo da compra é de ¥2.000. O custo de entregas para a “Entrega de 58 minutos” é de ¥750. O do outro tipo de entregas é gratuito.

No início do serviço, haverá apenas uma loja que realizará o serviço, o MEGA Don Quijote Omori Sanno de Oita (Tóquio). Contudo, a loja pretende expandir gradualmente os produtos e as lojas do inclusos no serviço de entregas.

O Don Quijote começou a oferecer os serviços da marca “majica Premium”, começando pela moeda eletrônica original da empresa “majica”. Em Outubro de 2016, o Don Quijote iniciou a primeira série de serviços da marca, o “majica Premium Global”, que promove o serviço de entregas de produtos para as residências no exterior de turistas que visitaram o Japão. O “majica Premium Now” é o segundo serviço da série “majica”.

A Amazon oferece um serviço de entregas de 1 hora. Espera-se que a competitividade entre essas duas empresas aumente.

A partir do verão de 2017, o terceiro serviço do “majica Premium” será o “majica Premium Design”, que oferece a troca do design e especificações dos produtos convencionais para os clientes que desejarem.

Fonte: Don Quijote