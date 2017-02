Chocolate em fatias do Japão ganha nova versão

Há um pouco mais de 1 ano, a Bourbon lançou um chocolate em fatias que os consumidores poderiam derreter em cima de uma torrada ou enrolar em frutas. Agora, a empresa expandiu a linha ao adicionar um novo sabor de chocolate branco.

Com a previsão de início das vendas a partir de 7 de março, a nova versão, como seu antecessor, é classificado como “nama chocolate” um doce extra cremoso, muito amado no Japão. A Bourbon promete que o novo Sliced Nama Chocolate White (スライス生チョコレートホワイト) terá um gosto delicioso de leite e um sedutor aroma de baunilha.

Além disso, a Bourbon também está trazendo de volta o chocolate em fatias tradicional no dia 7 de março, mas com uma receita levemente reformulada. Recheado com chocolate extra, está versão está sendo divulgada como menos doce e ainda mais sofisticada, em comparação à original.

Ambos os sabores serão vendidos em embalagens de 5 fatias ao preço de ¥250.

Fonte: Rocket News Imagem: Bourbon