Empresa japonesa apresenta novo smartphone que pode ser lavado

O presidente da Kyocera, Goro Yamaguchi, anunciou na quinta-feira (26) o lançamento do novo smartphone rafre para a provedora de serviços au – KDDI Corporation. O produto é um sucessor do original DIGNO rafre, que foi lançado em 2015 como o primeiro smartphone lavável com sabonete líquido.

O modelo da segunda geração tem resistência à espuma de sabonete líquido para as mãos e corporal. O produto estará disponível a partir de março no mercado japonês e será oferecido em 3 cores: rosa, branco e azul.

Como seu predecessor, o novo rafre destaca resistência à água quente e tem uma tela de toque que pode ser usada mesmo quando as mãos do usuário estão molhadas ou quando está usando luvas.

Além disso, o novo aparelho está equipado com um aplicativo culinário que permite aos usuários navegarem por receitas, ajustarem o tempo e atenderem ligações através de gestos manuais sem ter que tocar na tela, permitindo o uso do smartphone enquanto suas mãos estão cobertas por ingredientes.

Além disso, o novo smartphone lavável está equipado com uma câmera de 13 megapixels e bateria de alta capacidade.

Fonte e imagem: Kyocera