Starbucks Japan anuncia sua lucky bag para 2017

Com o feriado de final e início de ano se aproximando, muitos consumidores no Japão já estão ansiosos pelas compras da época.

As lucky bags da Starbucks provaram ano após ano serem uma grande pechincha, oferecendo sacolas com produtos no valor aproximado de ¥10.000 por apenas ¥ 6.000.

O que deixa os fukubukuro da Starbucks a um nível acima dos outros é que ao invés de serem somente sacolas baratas de plástico ou de papel opaco, todos os produtos são colocados em uma adorável lucky bag.

As sacolas da sorte da Starbucks de 2017, que estarão disponíveis a partir de 1 de janeiro, custarão ¥6.000, segundo divulgação.

Confira algumas sacolas de campanhas passadas:

Sacola da sorte de 2013 (¥5.000), que incluía:

1 cartão resgatável para qualquer bebida

2 pacotes de café de 250 gramas

1 pacote de café instantâneo (10 sticks)

2 tumblers da Starbucks

3 elásticos para copo da Starbucks

1 caneca de café com coador de cerâmica

Sacola da sorte de 2014 (¥5.000), que incluía:

2 cartões resgatáveis para qualquer bebida

2 pacotes de café (250 gramas)

2 pacotes de café instantâneo (12 sticks)

1 tumbler

2 descansos para copos com o logo da Starbucks

2 canecas de café da Starbucks

Sacola da sorte 2015 (¥3.500), que incluía:

1 cartão resgatável para qualquer bebida

1 pacote de café (250 gramas)

1 set variado de Via Coffee Essence

1 garrafa de aço inoxidável da Starbucks (330ml)

1 cartão de saudação

Sacola da sorte de 2016 (¥3.500), que incluía:

4 cartões resgatáveis para qualquer bebida até o valor de ¥610

1 pacote de café (250 gramas)

1 tumbler da Starbucks

1 bloco de notas com o logo da Starbucks em relevo

Sacola da sorte de 2016 (¥6.000), que incluía:

4 cartões resgatáveis para qualquer bebida até o valor de ¥610

2 pacotes de café (250 gramas)

1 pacote de café instantâneo (12 sticks)

1 garrafa térmica da Starbucks (480ml)

2 canecas de vidro da Starbucks

Após rever o conteúdo das sacolas da sorte de anos passados é possível que, segundo o Rocket News, haja uma grande chance de você encontrar um pacote de café e ao menos 1 tumbler, além de cartões para bebidas que você pode usar ou presentear amigos.

Curiosamente, embora haja sempre uma versão mais barata e outra mais cara da sacola da sorte, de acordo com a propaganda, neste ano, haverá apenas o fukubukuro de ¥6.000.

