Três ex-SMAP lançam página anunciando algo novo

Três dos integrantes do extinto grupo SMAP lançaram uma página oficial de fãs nesta sexta-feira (22) e já está dando o que falar.

Goro Inagaki, 43, Tsuyoshi Kusayanagi, 43 e Shingo Katori, 40, deram o nome de Atarashii Chizu ou novo mapa, em tradução livre.

Populares, eles atuaram no SMAP por mais de 20 anos, com uma carreira brilhante. Somente Takuya Kimura não faz parte desse novo fã clube.

Às pessoas que se registrarem até 31 de outubro, os 3 prometem enviar um CD. Especialmente para quem se inscrever até 15 de outubro ganharão presente duplo: adesivo do Atarashii Chizu mais o CD. O grupo observa que o CD somente será enviado para inscrições de pessoas residentes no Japão.

Para curtir a emoção do que vem pela frente, os 3 gravaram um vídeo. As imagens mostram pessoas de costa, andando. Algumas com a inscrição da logomarca Atarashii Chizu, com pontos cardeais em inglês.

O poema diz (com tradução livre):

逃げよう。Vamos fugir.

自分を縛りつけるものから。Daquilo que nos amarra.

ボーダーを超えよう。Vamos ultrapassar a fronteira.

塗り替えていこう。Vamos repintando.

自由と平和を愛し、武器は、アイデアと愛嬌。Amar a si próprio e a paz. A arma é de ideias e charme.

バカにされたっていい。Podem me fazer de bobo.

心をこめて、心を打つ。De coração, que vença o coração.

さあ、風通しよくいこう。Isso, vamos nos ventilar.

私たちは、新しい地図。Nós somos o Atarashii Chizu (novo mapa).

Assista ao vídeo em formato de teaser.