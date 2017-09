Morre o fundador da revista Playboy aos 91 anos

Hugh Hefner, fundador da revista masculina “Playboy”, morreu de causas naturais aos 91 anos em sua casa na quarta-feira (27). A morte de Hefner foi divulgada pela Playboy no Twitter.

“Ícone Americano e Fundador da Playboy, Hugh M. Hefner faleceu hoje. Ele tinha 91.”, dizia o tweet com uma foto do empresário com uma de suas frases: “A vida é muito curta para estar vivendo o sonho de outra pessoa.”

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) 28 de setembro de 2017

Hefner nasceu em 1926 em Chicago, nos EUA. Após ter trabalhado como vendedor de revistas, em 1953 publicou o primeiro volume da revista Playboy. O primeiro volume contava com fotos de Marilyn Monroe, um dos maiores símbolos sexuais do século XX, nua. Hefner ficou famoso do dia para a noite.

A revista Playboy ficou extremamente famosa e 7 milhões de cópias foram vendidas apenas em 1973. A franquia se expandiu para séries televisivas e filmes, tornando-se uma das marcas mais famosas no gênero.

Hefner influenciou a cultura popular americana nas décadas de 50 e 60, e tinha um estilo de vida peculiar, tendo namorado várias mulheres ao mesmo tempo e defendido a liberdade de expressão nos EUA. Hefner morou por mais de 40 anos na “mansão Playboy”, em Los Angeles.

Fonte: Sankei e Huffington Post