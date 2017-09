Módulo espacial japonês ‘Kibo’ poderá ser visto a olho nu

O módulo espacial japonês “Kibo” faz parte da Estação Espacial Internacional (ISS, sigla em inglês), instalação de pesquisas construída a aproximadamente 400km acima do solo por 15 países distintos. (Obs: “Kibo” é uma palavra japonesa que significa esperança)

Nesta noite, haverá a chance de observar o “Kibo” nos céus a olho nu. Segundo a JAXA (Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial), o melhor horário para observá-lo será entre 18h59 e 19h03. O “Kibo” passará pelas regiões de Okinawa e Tohoku. A JAXA explicou que esse é o melhor horário por causa do ângulo de elevação, ângulo em relação ao horizonte da Terra, que passará de 45º nesse horário.

Abaixo a lista do horário da passagem do “Kibo” em relação às regiões do Japão.



Regiões Início do Avistamento Melhor período Horário Ângulo Horário Ângulo Sapporo 19h01 Sul-sudoeste 19h03 Sul Akita 19h00 Sudoeste 19h03 Sul Sendai 19h00 Sudoeste 19h03 Sul-sudoeste Tóquio 18h59 Sudoeste 19h02 Leste-sudeste Kanazawa 18h59 Sudoeste 19h02 Oeste-noroeste Osaka 18h58 Sudoeste 19h01 Sul Hiroshima 18h58 Sul-sudoeste 19h01 Sul-sudeste Fukuoka 18h58 Sul-sudoeste 19h00 Sul-sudeste Naha 18h56 Sudoeste 18h59 Norte

Tempo em cada região

Hokkaido

Embora o tempo esteja ensolarado, poderá haver pancadas de chuvas e trovoadas na região de Hokkaido e no sul de Tohoku no período da noite. O “Kibo” poderá ser visto em alguns locais, mas será necessário tomar cuidado com as mudanças climáticas.

Kanto Koshin

Haverá intervalos ensolarados, mas o céu ficará nublado na maior parte do tempo. No período da tarde, haverá pancadas de chuva e trovoadas em vários locais, principalmente em áreas montanhosas e no interior. Nos centros da cidade e em outros lugares, o “Kibo” poderá ser avistado apenas entre as nuvens.

Tokai – Hokuriku

Fará clima ensolarado em vários locais e haverá chance de observar o “Kibo” em vastas áreas. Contudo, na província de Shizuoka, será necessário cuidado com chuvas repentinas e trovoadas.

Kinki – Chugoku – Shikoku

Tempo típico de outono nessas regiões. O céu ficará limpo sem muitas nuvens, mas fará um pouco de frio. Leve um casaco se for observar o “Kibo”.

Kyushu – Okinawa

Devido à influência da frente estacionada na região, as nuvens cobrirão os céus a partir da tarde. Em Okinawa e ao sul de Kyushu, o tempo será nublado e haverá pancadas de chuva e trovoadas em vários locais.

Fonte: Tenki JP