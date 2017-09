Legoland baixa os preços no passaporte especial

Torben Jensen, presidente da Legoland Japan, visitou o prefeito da cidade de Nagoia (Aichi), Takashi Kawamura, na quinta-feira (28), para fazer um anúncio especial.

Ele lançou um novo passaporte – Home Town 1 Day Passport – cerca de 35% mais em conta do que o normal. O preço normal de 6,9 mil ienes para adulto ou acima de 13 anos cai para 4,5 mil ienes. Significa um desconto de 2,4 mil ienes. O de criança de 3 a 13 anos, de 5,3 mil ienes passa para 3,3 mil ienes, com desconto de 2 mil ienes. Assim, uma família composta de pais e um filho economizará 6,8 mil ienes. Ou, mãe com 2 filhos terá uma diferença favorável de 6,4 mil ienes.

Esse novo passaporte pode ser adquirido nos locais de venda da Legoland dentro da cidade de Nagoia. O período de campanha desse novo passaporte é de 16 de outubro a 29 de dezembro deste ano, para uso durante os dias da semana.

Passaporte para Aichi, Gifu e Mie

Na entrada do parque, com o Home Town 1 Day Passport é preciso apresentar um documento de identificação que contenha o endereço – carta de motorista ou cartão do seguro de saúde – para comprovar a residência em uma das 3 províncias.

O parque temático costuma ter folgas nas terças e quartas-feiras, mas em outubro não fechará. Em novembro e dezembro é preciso conferir o calendário antes de decidir fazer o passeio. Para isso, clique aqui para abrir o link.

Em setembro deste ano, o Legoland, em Nagoia, comemorou o marco de 1 milhão de visitantes. A próxima meta é de 2 milhões, declarou Jensen para o prefeito.

Fontes: CBC TV e Chunichi Foto: CBC TV