Halloween no Fuji-Q: terror e diversão até outubro

O evento de Halloween do Fuji-Q Highland teve início em 9/set (sábado), mas seu clímax começará em outubro. Aproveite a oportunidade para passar um ótimo dia com amigos e familiares e curtir as atrações limitadas para o Halloween, novos menus e outros diversos eventos temáticos.

Noites de terror após o fechamento do parque

Durante os dias 7, 8 e 9/out (sábado, domingo e segunda-feira), será realizada a “noite horripilante do Fuji-Q Halloween” (FUJI-Q HALLOWEEN Senritsu Horror Night) no parque inteiro após o seu fechamento.

Durante o evento, os visitantes vagarão pelo escuro e silencioso parque após seu fechamento e fugirão de um total de 100 espíritos malignos. Em seu clímax, os aventureiros poderão explorar dentro do hospital mal-assombrado o ninho dos monstros e espíritos.

Os 100 espíritos malignos são os staff e diretores do Fuji-Q Highland transfigurados. Os participantes serão surpreendidos pela ótima atuação dos espíritos.

Desfile dos espíritos que escaparam do “Horrendo Labirinto do Grito de Desespero”





Durante um período limitado, será realizado o “Desfile Mascarado Assustador de Halloween” (Halloween Senritsu Kasou Parade) com temática baseada no “Horrendo Labirinto do Grito de Desespero” (Zekkyo – Senritsu Meikyu), o hospital mal-assombrado mais assustador da história.

Um desfile único de espíritos malignos que escaparam do labirinto e se unem aos participantes para vagar pelo parque.

Além disso, a montanha-russa “Do-Dodonpa” cuspirá fogo durante o curso da atração e outros eventos também ocorrerão durante o Halloween.

Menu especial de Halloween

O menu limitado apenas para o Halloween é muito popular nas redes sociais por sua aparência “fofinha e estranha”.

O drink “poção secreta da bruxa” (Majo no Hiyaku), característico pelos estranhos olhos, o prato “curry escuro” (Honogurai Kare no Sarakara), cujo maior atrativo são as salsichas colocadas em ordem que parece uma mão, a deliciosa “pizza aranha” (Spidery Pizza) com teias de aranha na massa, além de outros pratos e bebidas que farão parte do menu de Halloween.

Entrada gratuita para pessoas fantasiadas

Nos dias 21, 22 e 31/out (sábado, domingo e terça-feira), o Fuji-Q vai preparar um prêmio especial para os visitantes que forem ao parque fantasiados. Para aqueles que forem com pelo menos duas peças que cubram metade do corpo, a entrada será gratuita e o “free-pass” terá um custo menor.

Informações adicionais



FUJI-Q Highland – “FUJI-Q Halloween Festa”

Período do evento: 9/set (sábado) ~ 31/out de 2017 (terça-feira)

<Exemplo de eventos>

■Entrada gratuita para visitantes fantasiados do Halloween

Data: 21/out (sábado), 22/out (domingo) e 31/out (terça-feira)

Explicação: entrada gratuita para visitantes fantasiados com duas ou mais peças que cubram metade do corpo e preços especiais para o free-pass.

Preço do free-pass: adulto: ¥5.700 → ¥4.200, Estudantes do chuugako: ¥5.200→¥3.800, Crianças: ¥4.300→¥2.700

*Não é possível utilizar outros cupons ou tickets de descontos

■Desfile Mascarado Assustador de Halloween

■Fire Do Dodonpa

Data do evento: todos os dias do evento após o pôr do sol

Para mais detalhes: Fuji Q Special Halloween 2017 (em japonês)

Fonte: Fashion-Press