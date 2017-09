Temporada de Halloween começa no Japão

A temporada de Halloween teve início “oficialmente” no Japão nesta sexta-feira (8) com as festividades sendo realizadas a todo vapor em grandes parques temáticos como o Tokyo Disneyland e o Tokyo DisneySea, onde paradas e outros eventos vão ser realizados até o dia 31 de outubro. Já no Universal Studios Japan as festividades ocorrem até o dia 5 de novembro.

Embora muitas lojas tenham começado a vender mercadorias relacionadas ao Halloween desde agosto, o início “oficial” da temporada no Japão é normalmente considerada quando os parques temáticos entram em ação.

Tokyo Disneyland

O festival anual da Disneyland, que está sendo realizado pela 20ª vez, inclui o personagem Mickey Mouse e seus amigos se juntando a fantasmas e esqueletos “estrelas” que entretêm os convidados com uma variedade de performances musicais no “Halloween Pop’n LIVE” apresentado ao longo da rota da parada. Outras decorações de dia das bruxas criam uma ambiente especial.

Tokyo DisneySea

O parque Tokyo DisneySea será transformado com uma atmosfera assustadora enquanto os vilões da Disney, juntamente com o Mickey Mouse e seus amigos, hospedam uma fantástica festa de Halloween. Apresentado no Porto Mediterrâneo estará o “Mundo dos Vilões”. Neste show, os vilões da Disney representam os papéis principais e, no grande finale, as malévolas lançam seus poderes mágicos para uma impressão conclusiva da festa. Haverá um desfile que faz uma parada em 7 locais e cada carro alegórico apresenta um tipo diferente de música, incluindo club, pop, jazz, rock e latino, para uma performance única no estilo Halloween.

Universal Studios Japan

O Universal Studios Japan em Osaka dará início ao seu evento Universal Surprise Halloween, o qual destaca o Halloween Horror Nights, a partir desta sexta-feira. Durante a noite, o parque temático será transformado em uma cidade infestada por zumbis (haverá algumas áreas “seguras”) como parte do evento. De dia haverá festas relacionadas ao Halloween e desfiles, além disso, a Haunted House estará aberta ao meio-dia. Há restrições de idade (crianças abaixo de 12 anos) em algumas atrações, para que elas não fiquem muito assustadas.

Enquanto isso, muitos hotéis já começaram a oferecer sets de chá da tarde com temas especiais de Halloween e lojas, como a Tokyu Hands e a Daiso, dedicaram seções ao dia das bruxas. Alguns restaurantes e confeitarias também estão oferecendo cardápios temáticos.

As pessoas no Japão gostam muito de se fantasiar e participar de desfiles de Halloween que atraem dezenas de milhares de fãs em Kawasaki, Harajuku, Roppongi e o maior de todos, em Shibuya. Os desfiles especiais para famílias serão realizados nos dias 28 e 29 de outubro. No ano passado, paradas em Tóquio e Kawasaki atraíram cerca de 250.000 pessoas, de acordo com organizadores.

Nos últimos 5 anos, o Halloween explodiu em popularidade (impulsionado principalmente pelas mídias sociais) e agora é a segunda temporada festiva “importada” mais famosa no Japão após o Natal, que ainda continua bem além em termos de merchandising e consumo.

Fonte: Japan Today Imagens: USJ, Tokyo Disneyland