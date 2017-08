World Cosplay Summit 2017: Brasil não foi campeão este ano

Animê e mangá, cujas culturas se espalharam rapidamente pelo mundo, como autênticas Made in Japan, possuem admiradores e amantes em todos os cantos. Para a 15a. edição do World Cosplay Summit, representantes de 17 países do mundo e regiões do Japão, se reuniram em Nagoia para diversas atividades. Entre elas, o concurso dos melhores do Planeta chama a atenção dos apaixonados por esse mundo da fantasia. A grande final do concurso foi realizada no centro da cidade que sedia o grande encontro mundial.

Cosplay com representação perfeita no palco

As duplas representantes têm 2 minutos e 30 segundos para a apresentação, embrulhados em ricos trajes e dublagem da música, além da coreografia.

O concurso teve final no domingo (6) e este ano a equipe brasileira não levou o prêmio de primeiro lugar. Porém, vale registrar que o Brasil já foi campeão em 2006, 2008 e 2011. Desta vez o troféu foi para a China, com o Blood: The Last Vampire.

O segundo lugar coube à dupla do México e o Japão ficou com a terceira colocação.

Para conferir a galeria de mais de 500 fotos clique aqui.

Fontes: divulgação e Chunichi Fotos: Mantan-Web