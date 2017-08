Chuva de meteoros iluminará os céus neste final de semana

A chuva de meteoros da Constelação de Perseus passará pela atmosfera terrestre neste final de semana. O fenômeno está previsto para começar às 21h de sábado (12) e terminar na madrugada de domingo (13). O ápice será por volta das 4h de domingo, quando será possível observar cerca de 35 meteoros por uma hora.

Segundo o Observatório Astronômico Nacional do Japão, a chuva de meteoros poderá ser vislumbrada em todo seu louvor a partir das 21h de sábado. O fenômeno também poderá ser visto entre domingo e segunda-feira (14), mas não com a mesma frequência. Contudo, a quantidade de estrelas cadentes que poderemos observar será menor do que a média, pois a lua atrapalhará um pouco o fenômeno.

Os meteoros poderão ser vistos a olho nu e não há necessidade de utilizar um telescópio ou binóculo. O ponto de radiação dos meteoros estará a nordeste da Constelação de Perseus. Porém, eles não irão necessariamente “surgir” em ângulos específicos e será necessário avistar o céu sem que a lua entre no campo de visão.

Constelação de Perseus

A chuva de meteoros da Constelação de Perseus é considerada como umas das “Três Principais Chuvas de Meteoros” junto com as do “Quadrante Mural” e da “Constelação de Gêmeos”. Caso as condições estiverem ótimas, é possível observar aproximadamente 40 estrelas cadentes por hora. É muito conhecida por acontecer em épocas de férias de verão ou obon e por ser fácil de ser observada.

Previsão do tempo no momento de pico

Okinawa e o sul do Japão terão ótima visibilidade do fenômeno por causa um fraco anticiclone que se aproximará. O fenômeno poderá ser visto nas áreas montanhosas, contudo, pancadas de chuvas atrapalharão até a noite de sábado em várias áreas.

Por outro lado, nuvens carregadas de chuva passarão por Tohoku. Por conta do tempo nublado e chuvoso, será muito difícil observar a chuva de meteoros em muitas regiões de Kanto, Koshin e do leste do Japão. Por causa da influência de ventos úmidos vindos do mar, muitas nuvens atrapalharão a visibilidade.

Fonte: Weather News