Ato de cantor japonês dentro de avião traz alegria a passageiros irritados com atraso no voo 

O cantor de música popular, Chiharu Matsuyama, soltou a voz com um de seus sucessos dentro de um avião, que ainda estava em solo e cuja partida tinha sofrido um atraso de mais de 1 hora, em um aeroporto de Hokkaido no domingo (20), na tentativa de aliviar a irritação dos passageiros, de acordo com a All Nippon Airways (ANA).

Matsuyama, nascido em Hokkaido, foi para frente e cantou a popular “Ozora to Daichi no Naka de” (Entre um céu gigante e a Terra) usando o microfone para avisos dentro da aeronave. O episódio atraiu aplausos na mídia social, com algumas postagens, aparentemente, de passageiros dizendo que foi uma surpresa agradável.

O cantor de 61 anos estava a bordo do voo 1142 da ANA que partiria do Aeroporto New Chitose com destino a Osaka às 11h55 de domingo. A partida da aeronave sofreu um atraso até as 13h03 em razão de verificações de segurança.

“Todos parecem frustrados”, disse Matsuyama a uma comissária de bordo por volta das 12h50. Com a aprovação do capitão da aeronave, ele cantou frases da canção e disse “por favor, aguardem por enquanto”.

“Quando o Sr. Matsuyama terminou de cantar, aplausos surgiram e sua canção abriu o sorriso nos rostos de muitos passageiros”, disse um homem que estava no avião. “Eu fiquei muito comovido pela sua consideração e bela voz”.

“Ficamos agradecidos pela gentileza de Matsuyama”, disse um porta-voz da ANA.

Matsuyama falou sobre o episódio ao vivo em uma rádio no final do domingo. “O que eu fiz foi intromissão, mas pensando no que os passageiros estavam sentindo, achei que tinha que fazer alguma coisa”, disse ele. “Fiquei muito contente que o capitão deu permissão”.

