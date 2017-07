Reinauguração do “hospital mal-assombrado” do Fuji-Q Highland

O hospital mal-assombrado “O Horrendo Labirinto do Grito de Desespero”, em tradução livre, (Zekkyo・Senritsu Meikyu – 絶凶・戦慄迷宮), a maior atração de terror do Fuji-Q Highland, será reinaugurada. A atração voltará com força total no dia 15/jul (sábado) sob seu novo nome: “Zekkyo・Senritsu Meikyu ~ Chinurareta Jinkotsu Byoto- 絶凶・戦慄迷宮~血塗られた人骨病棟~“, algo como “O Horrendo Labirinto do Grito de Desespero – O Sangrento Hospital de Ossos Humanos”.

Após sua inauguração em 2003, o hospital assombra mais de 4 milhões de visitantes. Essa reinauguração mostrará o cruel destino que as pobres almas dos pacientes que serviram de cobaias para os experimentos macabros do hospital tiveram após sua morte, mostrando toda a “escuridão” escondida neste gigantesco hospital. Os novos pontos bizarros que serão introduzidos são o seguintes:

1 – Renovação do Vídeo de Apresentação – Mais Medo antes do Início do Labirinto

O vídeo de apresentação da atração foi renovado para transmitir um medo incontrolável. Imagens dos assustadores experimentos humanos e vídeos amedrontadores de como os cadáveres eram descartados miseravelmente serão exibidos.

2 – Passagem Subterrânea com Restos Humanos

Durante o percurso do labirinto, os visitantes terão que passar por uma assustadora passagem subterrânea com pedaços humanos empilhados nas paredes. Não há escapatória: para continuar o labirinto, deve-se passar pelas paredes preenchidas por restos humanos.

3 – O Último Quarto – A Aparição de uma Estranha Instalação

O último quarto é onde os cadáveres dos pacientes eram descartados. O que há além desta horripilante passagem de pilhas e pilhas de corpos é a mais assustadora e repulsiva cena de terror do “labirinto horrendo”: um dispositivo enorme que produz um estranhíssimo som e pedaços de corpos espalhados por toda a sala.

Além disso, junto à renovação da atração, para permitir que todos os visitantes possam experimentar uma nova sensação de terror sem esperar muito na fila, o método de venda dos tickets será mudado para um sistema de horas determinadas (¥1.000).

Nova Atração Baseada em Anime

Além dessa reinauguração, uma nova atração baseada no anime “Kuro Shitsuji” será inaugurada por tempo limitado . O evento “Fuji-Q Highland x Kuro Shitsuji Book of The Atlantic ~ Sono Shitsuji, Zekkyo ~ (富士急ハイランド×黒執事 Book of the Atlantic ~その執事、絶叫~)” estará disponível durante os dias 1º/ago (terça-feira) ~ 1º/out (domingo).

Esta nova atração será uma comemoração pelas vendas do DVD&Blu-ray do filme “Kuro Shitsuji – Book of the Atlantic”. Durante o período, uma atração baseada no anime estará disponível numa instalação da mesma área do “horrendo labirinto”. Esta nova atração contará com um quarto especial com cenas simbólicas do anime, e conteúdo AR para os visitantes tirarem fotos com os personagens do anime.

Informações Adicionais

Fuji-Q Highland – Zekkyo・Senritsu Meikyu ~ Chinurareta Jinkotsu Byoto – 絶凶・戦慄迷宮~血塗られた人骨病棟~

Data da reinauguração: 15 de julho de 2017 (sábado)

*A atração estará suspensa até 14/jul (sexta-feira)

Instalação: construção de 2 andares (algumas partes são mezaninos)

Área total: cerca de 3.000m²

Tempo necessário: aproximadamente 50min ~ ∞ (infinito)

Trajeto percorrido: cerca de 900m

Restrições para entrada: acima de shougakusei (estudantes do ensino fundamental)

*Contudo, é permitida a entrada de shougakusei caso estejam acompanhados por chuugakusei ou superior

Limite de pessoas: 1.000 ~ 1.500 pessoas por dia

Tarifa de uso: ¥1.000 (sistema de horas determinadas – não estará disponível o “free pass”)

Fuji-Q Highland x Kuro Shitsuji – Book of the Atlantic ~ Sono Shitsuji, Zekkyo ~”

Período do evento: 1º de agosto de 2017 (terça-feira) ~ 1º de outubro (domingo)

*Há a possibilidade de atraso no início do funcionamento de parte da atração

Área da instalação: na mesma área do “Zekkyo・Senritsu Meikyu”

*Novas informações sobre essa nova atração serão publicadas futuramente

© Yana Toboso/SQUARE ENIX,Project Atlantic

Informações de contato

Fuji-Q Highland

TEL: 0555-23-2111

