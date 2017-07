Atração do Tokyo DisneyLand será encerrada em outubro

O parque Tokyo DisneyLand anunciou o encerramento da atração “Star Jets” para 10/out deste ano.

O “Star Jets” é uma das atrações mais antigas do parque e está presente desde a inauguração do Tokyo DisneyLand. O brinquedo conta a história de um aventureiro piloto (que seria os clientes do parque) que participa dos testes de voo do modelo experimental de um jato em desenvolvimento. Há 34 anos a atração marca presença no parque, e é amada por aproximadamente 50 milhões de pessoas.

O Tokyo DisneyLand preparou diversos projetos para o encerramento da atração. Entre os dias 1º/ago (terça-feira) até 10/out (terça-feira), o parque entregará figurinhas especiais do “Star Jets” para todas as pessoas que passarem pelo local. Além disso, a partir de 1º/ago, produtos especiais inspirados no brinquedo serão vendidos no parque.

O “Space Place FoodPort”, restaurante temático que fechará junto com a atração, oferecerá um menu especial com as placas de chocolate com a mensagem “THE LAST MISSION”, indicando a última missão do “Star Jets”.

Fonte: Fashion-Press