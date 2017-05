Universal Studios Japan conta com os Minions para alavancar o parque

A Universal Studios Japan (USJ) inaugurou o “Minion Park” no dia 19 de Abril.

Desde o sucesso do filme “Minions”, a USJ vem colocando muitas expectativas no que se tornou seu “personagem principal”. Atualmente, a USJ deseja um combate de frente entre os Minions e o Mickey Mouse da Tokyo Disney Land.

Os Minions são os personagens que aparecem no “Meu Malvado Favorito”, uma série de filmes de animação. Com seus papéis engraçados e divertidos, os Minions conquistaram a todos, desde adultos a crianças. Neste verão, a Universal lançará o “Meu Malvado Favorito 3”. Há alguns anos, a USJ vem dando um grande destaque para os Minions em eventos e outras atrações do parque.

Esta nova área do parque que foi inaugurada fica localizada na mesma região da antiga “Back To The Future – The Ride”, que foi encerrada em Maio do ano passado. Atualmente, o “Minion Park” conta com uma área de 8400m².

A atração principal é um tipo de veículo com uma grande tela no formato de cúpula. Os assentos se mexem de acordo com a história contada nas imagens, que mostram as aventuras e desventuras dos pequenos personagens amarelos. O “Minion Park” também conta com restaurantes e lojas de venda de produtos. O investimento total foi de ¥10 bilhões.

Com essa importância dada aos Minions, a USJ pretende intensificar ainda mais a competição com a Disney e suas dezenas de personagens amados, principalmente o Mickey Mouse. Para impulsionar as vendas de artigos, é imprescindível a presença de uma área temática.

Contudo, a USJ não possuía atrações temáticas que viraram filme ou série animada, como é o caso do “Piratas do Caribe” e o próprio “Mickey Mouse”. Devido a isso, havia uma época em que o parque não tinha muita popularidade e passava por vendas fracas.

Recentemente, a USJ adotou a prática de criar atrações e lojas de personagens já famosos como o “Snoopy” e a Hello Kitty”. Assim, a USJ conseguiu voltar aos trilhos com essa estratégia de implementar personagens de jogos e outros. Entretanto, ainda não havia um personagem com o rosto da USJ.

Por causa disso, as expectativas nos Minions é forte. Hironobu Kurokawa, chefe de seção da empresa gestora da USJ, comentou: “Um entre três visitantes compram artigos do Minions e sua popularidade vem aumentando. Esta nova área pode aumentar ainda mais a popularidade dos Minions.”

O número de visitantes da USJ no ano fiscal de 2018 foi de 14.6 milhões de pessoas. A USJ bateu um recorde de visitantes por três anos consecutivos. No mesmo período, a Tokyo Disney Land e o Tokyo Disney Sea receberam 30 milhões de visitantes, uma queda de 0.6% em relação ao ano anterior.

A USJ, que está em uma fase muito boa, visa receber 15 milhões de visitantes por ano, a metade da Disney Land. Por mais que “ultrapassar a Disney” possa parecer algo quase impossível, a USJ começou a moldar esse desejo.

Entretanto, até as Olimpíadas de Tóquio em 2020, a Disney pretende investir uma quantia monstruosa no parque: ¥250 bilhões. Especialistas preveem que a competição entre ambas fique ainda mais acirrada.

Além disso, o evento anual de verão de batalhas de pistola d’água com os personagens trará os Minions como protagonistas. Se os Minions realmente tem a capacidade de se tornarem personagens tão carismáticos quanto o Mickey Mouse, isso poderá ser provado nesse evento.

Fonte: Sankei News