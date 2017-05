“Balada silenciosa” em casa de banho no Japão

Desde o tempo em que os lares japoneses começaram a incluir instalações de banho a seus designs, as casas de banho públicas, ou sento, vêm desaparecendo, com algumas até transformando seus locais em restaurantes.

Enquanto a tradicional cultura sento do Japão enfrenta dificuldades, proprietários estão buscando maneiras de atrair pessoas a seus estabelecimentos, e um conceito incomum que está provando ser popular é a “balada silenciosa”, que vem completa com jogos de luzes e espelhos, além de um DJ animando o público ao enviar as batidas via wireless a seus fones de ouvido.

A festa silenciosa, ou Silent Fes. (サイレントフェス), como é chamada por seus produtores na empresa de planejamento de eventos Ozone, está se tornando cada vez mais popular em áreas com grande densidade populacional como Tóquio. Com tantos locais e espaços de eventos perto de áreas residenciais, essas festas silenciosas são uma boa maneira de reunir o público para desfrutar da música em qualquer lugar, sem incomodar os vizinhos.

Em janeiro, os organizadores da Silent Fes. assumiram o comando na casa de banho pública Hinode em Tóquio para a primeira balada silenciosa e, após o sucesso, eles têm agora um outro evento marcado no mesmo local para junho deste ano.

Assista às cenas do evento de janeiro:

Chamado de “Dance Furoya”, que é um trocadilho do inglês “Dance Floor”, o evento “Silent Fes no Sento” será realizado nas áreas de banho masculina e feminina das 19h às 23h30 no dia 14 de junho. As banheiras vão ser esvaziadas e a água desconectada durante esse período, para que o público possa dançar dentro delas sem a preocupação de escorregar no piso de azulejo.

Desta vez, o evento terá mapeamento de projeção e barracas vendendo saquê e outros produtos. O preços do ingresso, ¥3.500, inclui o aluguel do fone de ouvido e a “taxa de banho”, ou taxa de entrada.

Informações:

Silent Fes. in Sento (サイレントフェスin銭湯)

Data: 14 de junho de 2017

Local: Hinode-yu / 日の出湯

Site para informações: Hinodeyu (em japonês)

Fonte: Rocket News Vídeo/Imagem: YouTube/It Silent