Justin Bieber fará turnê no Japão

O cantor de música pop Justin Bieber, de 23 anos, fará apresentações no Estádio Ajinomoto, em Tóquio, nos dias 23 e 24 de setembro.

Essa será a 4ª turnê de concertos de Bieber no Japão e sua primeira visita desde agosto passado.

Segundo organizadores, a expectativa é que cerca de 100.000 fãs compareçam aos dois concertos no estádio localizado na cidade de Chofu.

Assista ao vídeo de divulgação:

Bieber deu início ao Purpose World Tour (パーパス・ワールド・ツアー) em março passado, em apoio de seu álbum “Purpose” (2015).

Desde o começo da turnê, os lucros das apresentações e das vendas de álbuns atingiram $200 milhões (cerca de 22 bilhões de ienes). Além disso, as vendas do álbum “Purpose” excederam 12 milhões de cópias até agora.

No Japão, uma edição limitada do 4º álbum de estúdio de Bieber, o “Purpose+Super Hits”, está atualmente à venda. Uma versão acústica do hit “What Do you Mean?” também foi gravada pela primeira vez.

Para mais informações: udo.jp

Fonte: Japan Today Vídeo e imagem: YouTube/UDOArtists