Chuva de meteoros: Noite de sábado (22) será iluminada por estrelas cadentes!

A primeira chuva de meteoros da primavera chegará ao seu pico na noite de sábado (22/Abr). Trata-se da chuva de meteoros da constelação de Lyra (こと座流星群 – Kotoza Ryuseigun). Segundo o site weathernews, as condições estarão favoráveis graças ao ótimo luar e ao bom tempo em boa parte do Japão. Ao total, serão realizadas transmissões ao vivo em 7 lugares do país.

A chuva de meteoros da constelação de Lyra normalmente atinge seu pico máximo perto do dia 22/Abr todos os anos. Dependendo das condições, é possível verificar a passagem de 5 a 10 estrelas cadentes a cada hora. Embora seja uma chuva de meteoros de média escala, em alguns momentos, o número de meteoros aumentará repentinamente. No passado, já foi verificada a passagem de 90 meteoros no período de 1 hora no Japão.

Em 2017, o número de ocorrências atingirá seu pico por volta das 21:00 de 22/Abr, e a chuva de meteoros continuará até a manhã do dia seguinte. Como a lua demorará aproximadamente 3 horas para subir completamente aos céus, o luar não atrapalhará o evento.

De acordo com o weathernews, entre a noite de 22/Abr e a manhã de 23/Abr, será difícil observar o evento em Hokkaido, pois o tempo estará nublado devido a uma baixa pressão atmosférica e temperaturas baixas. No oeste e leste do Japão, o tempo ficará parcialmente nublado e há possibilidade de chuva no sul de Kanto.

Por outro lado, em uma vasta área de Kinki, Chubu e Chugoku, o céu ficará limpo. A chuva de meteoros poderá ser vista em Okinawa pelos vãos entre as nuvens.

Contudo, como há a possibilidade de a previsão do tempo mudar nos próximos dias, é preciso conferir as notícias recentes. Além disso, como fará frio à noite, é aconselhável o uso de roupas quentes.

No site Weathernews, será transmitida uma live de 24 horas pelo canal “SOLiVE24” em 7 lugares do Japão. Fora isso, a live também será transmitida no “Niko Niko Nama Housou”, Youtube Live, LINE LIVE, Periscope, FRESH!, Facebook Live e outros.

Aproveite para passar um ótimo momento e tirar lindas fotos!

Fonte: Weathernews