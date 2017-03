Minions e Dragon Quest para os 16 anos da Universal Studios Japan

O parque temático Universal Studios Japan, situado na província de Osaka, irá celebrar 16 anos no final deste mês. Anunciou para a imprensa, nesta sexta-feira (17), que novamente bateu recorde de público, por 3 anos consecutivos.

Às 10h00 desta sexta-feira, já ultrapassou o recorde do ano anterior, que foi de 13,9 milhões de visitantes. A expectativa é 14,5 milhões para este exercício fiscal. Para isso e para comemorar os 16 anos, novas atrações foram introduzidas.

Para os amantes do game Dragon Quest, foram selecionadas mais de 200 pessoas para dar a largada na aventura, na quinta-feira (17). Para a atração Dragon Quest The Real, o autor do game – Yuji Horii – foi convidado para impulsionar a aventura. Esse foi o marco dos 30 anos do game. “Aqui está o mundo que vi em sonhos para o Dragon Quest. O herói é você”, disse o autor para o público presente.

Se você é fã do Dragon Quest, anote na agenda: a atração tem período limitado até 3 de setembro.

Minion Park na USJ em abril

Aqueles personagens engraçados, divertidos e bonitinhos, ganham um parque dentro da USJ. Crianças e adultos vão poder se divertir juntos no parque, pois tem comida, artigos exclusivos, brinquedos e atração especial, com muita adrenalina. Tem até quarto temático no Hotel Universal Port. Tudo isso tem início em 21 de abril deste ano.

A atração é exibida em uma tela em formato de dome, uma das maiores do mundo. Com as imagens o público experimenta uma sensação de realidade misturada à confusão, com escorregador e muita adrenalina. Para participar dessa atração a pessoa deve ter no mínimo 1,22 de altura e no máximo 1,98 m, por conta do escorregador. No caso de menor acompanhado, a altura mínima pode ser de 1,02 m.

Assista ao comercial de TV para ter uma ideia do que será o Minion Park na USJ.

Fontes: divulgação, Nikkei e Sankei Imagens: divulgação