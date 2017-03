Legoland Japan se prepara para receber os primeiros visitantes

O “Legoland Japan”, parque temático que reúne mais de 40 tipos de atrações dos blocos de lego, será inaugurado no dia 1º de Abril, em Kinjofuto (Minato-ku, Nagoya). Este é o primeiro parque temático grande da cidade, e se espera que promova o turismo local.

Um parque voltado para as crianças

A área do Legoland é de 9.3 hectares, o equivalente a dois Nagoya Dome. Comparado aos 100 hectares do Disney Sea (Chiba), que reúne anualmente 30 milhões de visitantes, o Legoland parece pequeno, mas é espaço suficiente para entreter as famílias e, principalmente, as crianças.

O presidente Torben Jensen falou que “o alvo são as crianças de 2 a 12 anos e suas famílias” e frisou o fato do parque ser voltado para as crianças.

Há algumas montanhas-russas, mas nenhuma que traga adrenalina e medo. Para entreter as crianças que estão esperando nas filas dos brinquedos, o parque preparou um espaço especial para elas brincarem nas proximidades dos corredores. Além disso, banheiros especiais para os pais e seus filhos entrarem juntos foram construídos e, mesmo nos banheiros comuns, há pias especiais para as crianças.

Obras-primas em miniatura

Dentro do parque há 7 distintas áreas em que os visitantes podem vislumbrar a beleza do lego. Alguns exemplos são a área “Adventure”, que reúne submarinos e diversos outros meios de transporte, e “Factory”, onde é possível fazer uma visita nas indústrias de fabricação de blocos de lego.

Um dos maiores destaques do parque é o Miniland, uma atração construída a partir de mais de 10 milhões de blocos de lego e montada por especialistas de lego, que gastaram 500 mil horas para terminar a obra-prima. Esta atração reúne representações em lego do Castelo de Nagoia, Museu de Ciências de Nagoia, Tokyo Sky Tree, Torre do Relógio de Sapporo, Dōtonbori de Osaka e outros lugares turísticos do Japão recriados com perfeição.

Dentro da área “Bricktopia”, há o “Brick and Test”, que permite aos visitantes montarem carros e aviões de lego, e outras atrações que focam no efeito educativo.

Meta de 2 milhões de visitantes no primeiro ano

Este é o oitavo Legoland ao ar livre no mundo e o segundo no Ásia. No Japão, há dois Legoland Discovery Center, um em Tóquio e o outro em Osaka, mas este é o primeiro ao ar livre.

No parque há 5 locais de refeição, que contam com culinárias japonesas locais, ocidentais, italianas e outras. Além disso, há 8 estandes que vendem alimentos que apenas são servidos no local, como a batata frita e o cachorro-quente em formato de lego.

A empresa pretende reunir 2 milhões de visitantes no primeiro ano fiscal e deseja construir uma nova área de atrações e expandir o espaço do parque. Além disso, junto ao aquário e o hotel da Legoland que serão inaugurados em 2018, a empresa pretende criar um resort.

O parque foi construído em uma localização privilegiada, já que há uma linha de trem da Estação de Nagoia próxima ao local e o acesso por rodovia expressa também é bom.

Passaporte de um dia: ¥6.900 para adultos

O Legoland Japan está localizado a 10 minutos da Estação de Kinjofuto da linha Aonami. A estação e o parque são interligados por uma passarela especial para pedestres.

Para os visitantes que forem de carro é possível utilizar o Estacionamento de Kinjofuto do Município de Nagoya, que está localizado na saída da Meikochuoo Interchange (IC) da Ise Wangan Jidoshado.

Para entrar no parque, é necessário o passaporte de um dia. Os preços são de ¥6.900 para adultos (acima de 13 anos), ¥5.300 para crianças (3 a 12 anos) e gratuito para menores de 2 anos. Para mais informações, consulte o Suporte para Clientes (TEL: 050-5840-0505) ou acesse o site Legoland Japan.

Veja mais:

Fonte: Mainichi Shimbun Imagens: Mainichi Shimbun e Legoland