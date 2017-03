Legoland: confira as novidades para a inauguração

A finalização da construção do Legoland está a todo vapor em Kinjo Futo, cidade de Nagoia (Aichi). Na segunda-feira (27), o parque convidou a imprensa para mostrar o que já está pronto. Afinal, faltam poucos dias para a inauguração prevista para 1o. de abril deste ano.

Estacionamento gigante para o Legoland

Muito próximo do parque temático, o município construiu e já finalizou a obra do edifício que abriga um estacionamento gigante. A capacidade é para 5 mil veículos, em 5 andares, com 9 entradas diferentes e 8 saídas, para evitar congestionamento. Ele tem capacidade para processar a entrada de forma tranquila para 2.300 veículos por hora, segundo o jornal Chunichi.

De acordo com o jornal Nikkei, o estacionamento para 1 dia custará, no máximo, mil ienes durante os dias da semana e 1,5 mil ienes nos fins de semana e feriados. Para quem ficar pouco tempo pagará 500 ienes a hora. Ele passa a funcionar a partir de 1o. de março.

Acesso ao Legoland sem estresse

Além do estacionamento gigante, o município de Nagoia se preocupou em evitar congestionamento nas vias de acesso. Atualmente são cerca de 12 mil veículos que trafegam para a logística do Kinjo Futo. Para os visitantes do Legoland foram construídas mais 2 vias de acesso, que vão direto para o estacionamento, evitando o estresse do congestionamento.

Loja da comunidade dentro do Makers Peer

Do lado do Legoland vai ser inaugurado também o Makers Peer – uma área comercial. Nesse espaço de 2,4 hectares há 53 estabelecimentos comerciais, maioria voltada para alimentos e bebidas. Também há áreas verdes para descanso dos visitantes do parque temático.

Já conhecida do público brasileiro, a rede de produtos étnicos The Amigos, oferecerá grill e BBQ (barbecue) para os visitantes.

Além dos cafés, restaurantes e sorveterias, há outros estabelecimentos que vão oferecer o prazer de preparar comida, e outros lojas que têm como alvo as mães e crianças.

A partir de 13 de março muitos estabelecimentos já farão a pré-inauguração, voltados para a abertura no dia 30.

Trem direto para o Legoland

Para quem não quer se deslocar de carro, a cidade de Nagoia providenciou uma facilidade. A linha Aonami irá operar com horários de trem direto para o local, reduzindo o tempo em 7 minutos. O percurso da estação de Nagoia para Kinjo Futo no horário da linha direta poderá ser feito em 17 minutos. Assim, a linha Aonami passará direto nas 9 estações do trajeto.

Serão oferecidas linhas diretas em 3 horários durante a semana e 12 nos fins de semana. Para incentivo visual, a cidade de Nagoia envelopou os vagões com design do parque temático.

Fontes e fotos: CBC TV, Chunichi, Asahi, Nikkei e divulgação