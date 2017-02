Veja a data e artistas confirmados para a Summer Sonic 2017

Os primeiros artistas que comparecerão ao gigantesco festival musical “Summer Sonic 2017” foram anunciados. O atual DJ número 1 do mundo, Calvin Harris será o maior destaque do evento. Fora ele, grandes bandas de punk rock como Sum41 e Good Charlotte e as divas da música pop dos anos 2000 Kesha e a Charli XCX comparecerão no evento.

A apresentação do ícone pop atual Zara Larsson também é um destaque. E o grande destaque da música japonesa de 2016, o Picotarou também marcará presença na Summer Sonic.

E a Summer Mania, a festa das vésperas da Summer Sonic, voltará com tudo! A banda de rock inglesa Kasabian liderará a festa. O músico britânico Liam Gallagher, que sua aparição de palco na Summer Sonic de Osaka confirmada, também participará deste festival. A dupla de música eletrônica francesa Justice também comparecerá junto aos dois grandes músicos ingleses.

Informações do evento

Summer Sonic 2017

Data do evento: 19 de Agosto de 2017 (sábado) • 20 de agosto de 2017 (domingo)

Venda antecipada dos tickets: CREATIVEMAN – 15:00 de 06 de Fevereiro de 2017 (segunda-feira) ~ 18:00 de 15 de Fevereiro (quarta-feira)

Data das vendas comuns: A partir das 10:00 de 27 de Maio de 2017 (sábado)

Locais:

Chiba – Makuhari Messe & Chiba Marine Stadium – (Abertura/Início dos shows: AM9:00/AM11:00)

Osaka – Maishima Sonic Park (Maishima Sports Island) – (Abertura/Início dos shows: AM10:00/AM11:00)

Preços: ¥16.500 a ¥30.500 para o show em Chiba – ¥14.000 a ¥25.000 para o show em Osaka

Mais informações: https://www.creativeman.co.jp/

Fonte: Fashion-Press Imagens: Summer Sonic