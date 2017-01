USJ e Tokyo Disney lançam shows exclusivos de inverno para atrair visitantes

As operadoras dos parques temáticos Tokyo Disney Resort e Universal Studios Japan (USJ) divulgaram seus shows e linhas de atrações de inverno, com o intuito de atrair visitantes durante suas baixas temporadas – os 3 meses com início em janeiro.

Com início em 13 de janeiro o Tokyo Disneyland começou a entreter os visitantes com o show noturno “Frozen Forever”, baseado no sucesso de bilheteria “Frozen”. O lado exterior do Castelo da Cinderela é incorporado na apresentação.

No mesmo dia, no Tokyo DisneySea, o show “Grand Finale” também teve início, marcando os meses finais da celebração dos 15 anos do parque. Cerca de 120 dançarinos fazem performances com bolhas de sabão que correm no céu. Uma atuação noturna será realizada até o dia 17 de março.

No dia 12 de janeiro, no Universal Studios Japan (USJ) foi organizada uma cerimônia de abertura para um evento que teve início no dia seguinte. O espetáculo “Universal Cool Japan 2017” será realizado até o dia 25 de junho, destacando o detetive Conan, Godzilla e outros personagens.

O show inclui um jogo de fuga real destacando o detetive Conan, um popular personagem de anime que será visto no USJ pela primeira vez.

O parque também está inaugurando uma nova atração – uma montanha-russa coberta que corre através do mundo de realidade virtual da série de anime Evangelion.

Na cerimônia de abertura, Shuzo Matsuoka, ex-jogador de tênis profissional, apareceu em um tradicional traje japonês, com o som de taiko ao fundo. A celebridade dos esportes usou um grande pincel para desenhar um círculo vermelho, o símbolo da bandeira japonesa, em uma placa e pediu pela promoção da Cool Japan, a iniciativa governamental que ajuda a introduzir a cultura japonesa aos fãs do exterior.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image, Japan Guide