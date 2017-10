Trilionário mercado do animê do Japão

A indústria do animê, seja de tevê, filmes e expansão no exterior ultrapassou os 2 trilhões de ienes pela primeira vez no ano passado. Acredita-se que a diversificação e o gosto pelo animê no exterior tenha levado à expansão da escala de mercado.

A pesquisa foi conduzida pela Japan Video Association. Ela realizou pesquisa detalhada em 9 segmentos do mercado de animê. Foram verificados os faturamentos obtidos pelas empresas relacionadas, no ano passado. Os segmentos são de produção para tevê, filmes, distribuição e transmissão de vídeos e expansão no exterior, entre outros.

Animê: a indústria gigantesca

A pesquisa vem sendo conduzida desde 2002 e 2016 superou o ano anterior. Em 2015 o mercado foi estimado em 1,8 trilhão de ienes. No ano passado ele chegou próximo aos 3 trilhões de ienes.

Os 2,9 trilhões de ienes do mercado tiveram grande crescimento nas vendas para o exterior, apontaram os resultados. Exibição de filmes no exterior e as vendas de DVDs representam 767,6 bilhões de ienes, seguido da vendas de artigos envolvendo os personagens desse mundo, no total de 562,7 bilhões de ienes.

A associação atribui a marca dos quase 3 bilhões de ienes à diversificação no exterior. Na onda do boom do animê, eventos e o filme Kimi no na wa (君の名は) foram mencionados como os principais fatores. Ela acredita que a indústria do animê poderá se expandir ainda mais no exterior.

O que é animê

Não se sabe ao certo a origem do termo animê (アニメ). Pode ter vindo do inglês animation como do francês animé. A palavra sugere que seja todo o tipo de animação produzida em estúdio. Portanto, animê não é um gênero, sim um meio. Pois dentro do animê há dramas, romance, suspense, terror, etc.

Os conteúdos produzidos são muitos. Vão desde mangás a vídeos, filmes ou seriados. Deles derivam os eventos ao vivo, criação de bonecos com os personagens, música, cosplay, cafés, lojas especializadas, shows, publicações, etc. É uma indústria gigantesca que vem ganhando cada vez mais fãs no exterior também.

Fonte: NHK Foto: divulgação