Tendências das compras excessivas dos chineses mudam inesperadamente

O feriado do Dia Nacional da República Popular da China teve início em outubro e muitos turistas chineses estão visitando o Japão em peso.

As lojas duty-free lucram bastante com o bakugai (compras em grandes quantidades dos chineses). Porém, essa tendência de compras está mudando de forma inesperada.

A loja LAOX de Akihabara (Tóquio) recebeu inúmeros clientes chineses na terça-feira (3). Essa gigante rede de eletrodomésticos isentos de imposto tem 41 estabelecimentos em todo o país. Em meio a tantos produtos eletrônicos, os mais procurados eram os de beleza, como equipamentos faciais.

As câmeras da NNN registraram vários homens com cestas de compras cheias de produtos com preços exorbitantes. Mas as mulheres eram as que mais gastavam. A maioria das pessoas investia dezenas de milhares de ienes em suas compras. “Todo mundo estava falando que era bom, então resolvi comprar”, disse um turista chinês que saiu da loja com duas sacolas de produtos.

Segundo a sede da LAOX em Akihabara, os produtos alvos dos turistas “estão mudando da necessidade familiar para o consumo individual.” A empresa disse que as preferências de compra dos clientes estão mudando para eletrodomésticos e perecíveis.

Novo tipo de turismo

Uma parte das lojas de turismo conveniadas da China inaugurou estandes sobre informações de beleza do Japão. Além de apresentarem pontos turísticos e locais para compras, os turistas podem sentir um pouco a cultura japonesa, como vestir quimonos e outras experiências.

Segundo o Departamento do Turismo, um número recorde de 6.37 milhões de turistas chineses visitou o Japão no ano passado. Contudo, as despesas com compras estão diminuindo. Em comparação ao ano de 2015, as despesas com viagens por pessoa diminuíram 18.4%.

A nova tendência

A queda nas despesas dos turistas chineses gerou uma nova tendência. Na China, os pontos turísticos que demandam grandes despesas estão se tornando um problema para os cidadãos. Devido a isso, muitos turistas que visitam o Japão desejam aproveitar locais com baixos custos.

“Pontos turísticos onde os visitantes gastam muito dinheiro ou que são pagos estão virando um problema na China”, disse uma turista. Esse fator é um dos influenciadores pela escolha por locais com entrada gratuita, como alguns museus.

Além disso, as lojas de usados estão se tornando uma nova opção de turismo. “Temos a impressão de que o número de clientes que desejam produtos bons e mais baratos está aumentando”, explica a Book Off Corporation, responsável pelas lojas Book Off de livros usados.

A demanda por produtos japoneses está se diversificando para um caminho inesperado.

Fonte: NNN News