Outubro começa com aumento de preços

Conforme já havia sido anunciado publicamente, grandes redes aumentam os preços de seus produtos e serviços, a partir de 1.º de outubro.

A Yamato Holdings passa a operar com novas tarifas para as encomendas voltadas para pessoas físicas. As encomendas custarão de 140 a 180 ienes a mais para o consumidor final. Fazia 27 anos que a companhia de entrega de encomendas não aumentava as tarifas. Com a falta de mão de obra e o pagamento de horas extras para o quadro de funcionários atual, esse aumento foi inevitável, explicou a empresa.

Setor alimentício com leve aumento de preços

Outra que iniciou o mês com aumento foi a rede de bares do tipo izakaya, especializada em espeto de frango assado – Torikizoku. Com mais de 500 unidades em todo o Japão também está com preço novo. A característica do Torikizoku é o preço único e barato. O menu passou de 280 para 298 ienes, sem imposto.

Toda a rede de family restaurants Skylark também entra na lista de aumento.

Composta pelo Café Restaurant Gusto, restaurante de comida chinesa Bamiyan e Jonathan’s elevou os preços de alguns itens do menu para média de 15 ienes. O motivo também é a falta de mão de obra e o aumento de preços de alguns ingredientes e matéria-prima.

Fonte e fotos: ANN